Természet

Húsvétra átadják a Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumát

A tervek szerint húsvétra elkészül a Nyíregyházi Állatpark 380 millió forintból épülő új látogatócentruma és bejárata, valamint az ehhez tartozó nyitott hópárduckifutója. 2018.02.12 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ez a fejlesztés az állatparkot érintő több mint hétmilliárd forint értékű beruházási csomag egyik első fázisa - mondta Gajdos László, az állatpark igazgatója Kovács Ferenc polgármesterrel együtt megtartott épületbejáráson hétfőn.



Mint elmondta, a kivitelezési munkálatok jól haladnak a látogatócentrumban, amelyben a park irodái kapnak majd helyet, de március végétől ez lesz a sóstógyógyfürdői látványosság új bejárata is. Modern pultokat, bankautomatákat, pénzváltót, pénztárakat, kerékpártárolókat helyeznek a bejárathoz, kialakítják a beléptető vonalakat, fejlesztik az informatikai rendszert, dolgozói parkolókat, gépészeti helyiségeket alakítanak ki. A teljesen akadálymentesített főbejáratnál házi múzeum és állatbemutató várja majd a közönséget.



A látogatócentrum egy fóka-látványmedencével és egy hópárduckifutóval egyaránt bővül, utóbbinak elsősorban az a célja, hogy imitálja a világ legritkább és legveszélyeztetettebb állatfajának természetes környezetét.



Gajdos László arról is beszélt, várhatóan június végén adják át a park túloldalán épülő Pangea Ökocentrumot és Szállodát, a háromszintes, 38 szobás hotelben oktató- és konferenciaközpontot hoznak létre több mint 1,6 milliárd forintból. Előkészítés alatt van a csaknem 4 milliárd forint értékű, a jégkorszak világát bemutató interaktív látványosság, ami 2019 végére épülhet fel, amitől - szavai szerint - egész más turisztikai pozíciót kaphat majd az állatpark. Ugyancsak tervezés alatt van az úgynevezett India-ház építése, jövőre ez a fejlesztés is megépül.



Kovács Ferenc polgármester az eseményen elmondta, a látogatócentrum építése csaknem teljes egészében hazai és uniós támogatásból valósul meg, az önkormányzatnak mindössze egy minimális önrészt kellett hozzátennie a finanszírozáshoz.