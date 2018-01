Régészet

A világ tíz legjobb régészeti projektje közé választották az alsónyéki ásatásokat

A világ tíz legjobb régészeti projektje közé választották a 2006 és 2009 között végzett alsónyéki ásatásokat Sanghajban - mondta el Osztás Anett ásatásvezető régész hétfőn az M1 aktuális csatorna műsorában.



Az M6-os autópálya építését megelőző feltárások európai jelentőségű felfedezéseket hoztak felszínre a Kr. e. 6-5. évezredből. Az ásatás nemzetközi szinten is figyelmet keltett, egy sanghaji szakmai fórumon a világ legjobb tíz régészeti projektje közé választották. A Sanghaji Régészeti Fórumot kétévente rendezik meg és az alsónyéki ásatás field discovery kategóriában került a díjazottak közé.



Az ásatások négy évet vettek igénybe, körülbelül 2300 sírt tártak fel és több mint százezer leletanyag került elő - mondta el az ásatásvezető.



Hozzátette: a munkába számos specialistát is bevontak, hiszen a genetikai vizsgálatok egy-két évet vesznek igénybe, de értelmezésük sokkal tovább is eltarthat.



Az alsónyéki ásatásokon végzett mérések szerint további feltáratlan házak, sírok vannak a környéken - jegyezte meg a régész.