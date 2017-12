Csillagászat

Sör is lesz a Marson

Még tavasszal jelentette be az amerikai Budweiser, hogy a Mars majdani telepesei csakis ezt a márkát fogják fogyasztani, legalábbis ők így gondolják. De hogy komolyan gondolják, az biztos, hiszen első lépésként a közelmúltban indított Dragon űrhajóval már árpamagokat küldtek a Nemzetközi Űrállomásra. Az Űrvilág.hu szerint nem a nálunk jól ismert cseh Budweiserről van szó, hanem az ugyanilyen nevű amerikai márkáról. A két vállalat között a névhasználatról már bő évszázada folyik pereskedés.



Az amerikai Budweiser anyavállalata, az Anheuser-Busch két kísérletet kíván elvégezni az ISS-en az árpamagokkal. Egyrészt arra kíváncsiak, hogyan viselkednek az árpaszemek a súlytalanságban, másrészt azt szeretnék tudni, hogy a szemek kicsíráznak-e az űrben. Az egy hónapon át folyó kísérletsorozatban a sörgyár partnere a „Központ a tudomány fejlődéséért a világűrben” (Center for the Advancement of Science in Space, CASIS) nevű nonprofit szervezet. Mindez azonban csak az első lépés, hiszen az árpa a sörfőzés sok hozzávalója közül csak az egyik, az Anheuser-Busch a többi összetevővel folytatni akarja a kísérleteket.

A Budweiser kísérleteihez az árpát a Dragon teherűrhajó már felvitte az ISS-re. (Kép: AB InBev)





Annál is inkább, mert a Mars felszíni gravitációja csak harmada a földinek, így ott újabb kihívásokkal nézhetnek szembe a sörfőző mesterek, hiszen ismerni kell az árpán kívül a víz, az élesztő és a komló viselkedését, sőt közleményük a rizst is megemlíti, ami azonban csak a megtűrt, ún. pótanyagok egyike a sörfőzésnél. Jó hír, hogy az élesztővel a NASA már folytatott különböző kísérleteket, amelyekből kiderült, hogy ugyan az élesztő csak nagyon szűk hőmérsékleti határok között életképes, azonban ha a hőmérséklet megfelelő, akkor a súlytalanság nem jelent akadályt a szaporodásában. Még jobb hír, hogy a sörgyáriakat ez még csak meg sem lepte.



Bonyolultabbnak tűnik a komló termesztése a Marson, mert a növénynek nagy a fényigénye, ezért várhatóan mesterséges megvilágításra is szükség lesz (sőt ha a komló a Marson is akkorára nő, mint a Földön, akkor elég magas üvegházak kellenek). Nem egyszerű a víz megszerzése sem. Igaz, hogy szűkösen bár, de van víz a Marson, viszont az eddigi mérések szerint az különböző sókat tartalmaz. Ha ezt használnák sörfőzésre, akkor a sörnek kesernyés mellékíze lenne, így célszerűen sótalanítani kell a vizet.



Van elég baj tehát az összetevőkkel, mindezt tetézi a sör ízének problémája. Űrhajósok egybehangzó tapasztalatai alapján köztudott, hogy a tartós súlytalanságban tompul az ízérzékelés, ezért az űrhajósok szívesebben fogyasztanak a Földön megszokottnál erősebben fűszerezett, csípős ételeket. Remélik, hogy a Marson ez a hatás kevésbé érvényesül, mint a súlytalanságban, mégis tartanak tőle, hogy a telepeseknek a lazább sörök nem nyerik el maradéktalanul a tetszését. Hab a tortán, pontosabban a sörön, a hab problémája. Valószínű, hogy a Mars csekély légnyomása mellett a Földön megszokottnál habosabb lesz a sör (legalábbis ha szabad téren, a külső légnyomás mellett akarjuk elfogyasztani, ami ártalmas az egészségre nézve, de nem az alkohol hatása miatt). A Slate és a New Scientist cikkírója attól is tart, hogy a gyengébb marsi gravitáció kevésbé húzza a folyadékot a gyomor aljára, így a sörrel együtt lenyelt buborékok nagyobb arányban találják meg felfelé a gyomorból kivezető utat.