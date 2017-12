Csillagászat

2017 legszebb űrfelvételei a Földről - videó

Közreadta a NASA a legszebb felvételeket, amiket a Nemzetközi Űrállomás ablakából készítettek Földünkről az űrhajósok.



Az oroszországi szélfogó fasorok és a utahi káliumbányák látványa számos internetoldalon aratott nagy sikert. Namíbia sivatagos vidékén a homokdűnéket a víz hullámzására emlékeztető mintázatba rendezi a szél, Madagaszkáron pedig a sós és az édes víz keveredése ad szemet gyönyörködtető mintázatot a Betsiboka torkolatában. A kazahsztáni Alakol-tó mintázatát télen a jég, nyáron a változó vízmélység adja felülről nézve.



Nyugat-Európa metropoliszait a közvilágítás rajzolja az éjszakai űrfelvételre, a kivilágított autópályák miatt a Benelux-államokban még az úthálózat is látszik. Az Etna látványa a magasból is lenyűgöző.



Idahoban az erdőgazdálkodás eredménye a pepita mintázat: az 1880-as évek vasúti építkezései óta váltakozó parcellákon termelik ki a fát. A naplementében megnyúlt árnyékok rajzolják ki a hegyvonulatok mintázatát is.