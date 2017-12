Pentagon

Megszólalt az ismeretlen repülő tárgyat üldöző vadászpilóta

Mint arról a ma.hu is beszámolt, a felvételt eddig a Pentagon titkos ufókutató részlege tárolta, melyet öt évvel ezelőtt leállítottak.



David Fravor, az amerikai haditengerészet pilótája, hisz abban, hogy ufót észlelt 2014-ben.



A CNN-nek elmondta, hogy az azonosítatlan repülő objektum fehér volt, hosszúkás és kiszámíthatatlanul mozgott. Ahogy a vadászgép közeledett hozzá hirtelen megindult, majd két másodperc alatt eltűnt. Nem voltak szárnyai. Sokan arra tippetek, hogy egy helikopter lehetett, ám Fravor ezt cáfolja.



"A helikopterek lassan váltanak irányt, idő kell a felgyorsulásukhoz. Ez rendkívül hirtelen mozgás volt, mintha egy pingpong labda pattant volna ide-oda" - mondta a lapnak a volt vadászpilóta, aki még most is úgy emlékszik a jelenetre, mintha csak tegnap történt volna.



A férfi tudja, hogy mindig lesznek szkeptikusok, ezért hozzáfűzte, "könnyű megkérdőjelezni olyasvalamit, amit nem tudunk megmagyarázni".