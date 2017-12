Múlt hónapban tartotta éves nemzetközi konferenciáját a Lapos Föld Társaság. Ennek alkalmából tett fel Twitterén egy érdekes kérdést Elon Musk. A rakétaprogramjáról és más válalkozásairól is híres üzletember azt szerette volna tudni, miért nincs Lapos Mars Társaság.



Bár a kérdés nyilvánvalóan ironikus volt, a lapos földesek komolyan vették, nemrég válaszoltak is Musknak.



"Helló Elon, köszönjük a kérdést. A Földdel ellentétben a Marsról már megfigyelték, hogy kerek. Reméljük, fantasztikus napod van!" - így szólt a finoman szólva meghökkentő válasz.



A kereken valószínűleg gömbölyűt értettek, bár ami kerek, az is lehet lapos - magyarázta az IFL Science ismeretterjesztő oldal.



Az nem teljesen világos, hogy a laposföldesek szerint akkor a Föld-e az egyetlen lapos bolygó.

Hi Elon, thanks for the question. Unlike the Earth, Mars has been observed to be round.



We hope you have a fantastic day!