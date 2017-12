Állati

Eltűnt Sirocco, Új-Zéland leghíresebb madara

Eltűnt Sirocco, Új-Zéland leghíresebb madara, a súlyosan veszélyeztetett kakapók egyik példánya. A húszéves állatot a hatóságok hétfői jelentése szerint 2016 februárja óta nem látták. Sirocco egy lakatlan szigeten él, az új-zélandi Déli-sziget melletti Codfish szigeten. A megkeresésére tett minden kísérlet eddig sikertelennek bizonyult.

Az új-zélandi állatvédelmi hatóságok szerint ennek ellenére nincs ok aggodalomra. "Egy olyan szigeten él, ahol nincsenek ragadozók. Bohókás állat, de fiatal és egészséges. Egyes madarak akár hat évre is eltűnnek, majd újra előkerülnek" - mondta Deidre Vercoe, a hatóság szóvivője.



Sirocco, a zöld tollú papagáj a veszélyeztetett fajokról készült BBC-sorozat, a Last Chance to See egyik epizódjában tűnt fel és tett szert világhírnévre, amikor dürrögni kezdett és "megkísérelt párosodni" az egyik filmessel. Az erről készült felvételeket már több mint hétmillióan látták az interneten.

Sirocco azóta körbeutazta Új-Zélandot, meglátogatta a parlamentet és John Key korábbi miniszterelnök a "Fajfenntartás hivatalos madárszóvivője" címet adományozta neki.



Siroccót kézben nevelték, miután háromhetes korában légzőszervi betegséget kapott. Ezért a hím madár embernek hiszi magát, nem érdeklődik más kakapók iránt.



Becslések szerint a kakapókból, más néven bagolypapagájokból (Strigops habroptilus) már csak mindössze 150 példány él, kizárólag Új-Zélandon.