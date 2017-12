Lelet

Ókori edomita templomot találtak egy izraeli katonai területen

Több mint kétezer éves templomot találtak drónfelvételek segítségével egy izraeli katonai kiképzési területen - adta hírül a The Times of Israel online kiadása.



Az ókori Lákis település környékén - kamerákkal felszerelt katonai drónok októberi felvételein - egy nagyjából 2200 éves templom vagy palota maradványait fedezték fel.



"A drónfelvételek segítettek meghatározni, hol kell ásnunk. Nagyon gyorsan kiderült, milyen különleges épületet fedeztünk fel: az edomita nép egyik templomát" - írta közleményében Oren Gutfeld, a Jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa, a Horvat 'Amuda-i ásatások vezetője, valamint Pablo Betzer és Michal Haber, az izraeli régészeti hatóság képviselői.



A régészek szerint az országban olyan kevés edomita emlék maradt fenn, hogy ezek "egy kézen megszámolhatók".



A történelem viharai során az edomiták - nagyjából úgy, mint a zsidó nép - vándoroltak és újra meg újra letelepedtek a Szentföld különböző területein.



Országukat a babiloniak rombolták le a Kr.e. 6. században, a perzsa uralom alatt Júdea déli hegyvidékén voltak városaik. A hellenizmus korában végül asszimilálódtak a zsidókkal.



A komplexum egyik feltárt termében két oltárkövet ástak ki, az egyiket egy bika domborműve díszítette, amely "istenséget jelképezhetett, akit az edomiták imádtak" - mondta a régész.



A helyszínen finom keramikusmunka gyümölcseit, festett tálakat, korsókat, olajlámpákat is találtak.



A régészek úgy vélik, az edomita épületet szándékosan rombolták le valószínűleg a makkabeus hódítás után.