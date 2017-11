Űrkutatás

Életet találtak az űrben?

Vatta segítségével gyűjtötték be a mintákat egy űrséta során, az űrállomás azon pontjain, ahol az elhasznált üzemanyag gyakran kicsapódik, majd újabb vizsgálatok céljából továbbították őket a Földre.



"Mint kiderült, a vattákon ragadt baktériumok nem voltak jelen az ISS moduljának 1998-as felküldésekor" – nyilatkozta ezután a TASZSZ hírügynökségnek Anton Skaplerov orosz űrhajós.



A hangzatos bejelentést persze mindenki óvatossággal kezeli. A TASZSZ is rámutatott, hogy az élőlényeket felszerelésekkel, rakományokkal hurcolhatták fel az ISS-re.



Ha nem is földönkívüli eredetűek a baktériumok, annyi bizonyos, hogy rendkívül ellenállóak, hiszen ki kellett bírniuk az űrbéli vákumot, valamint a 121 és -157 fok között ingadozó hőmérsékletet.