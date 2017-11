Régészet

Visszakerültek törzséhez Mungo Man maradványai

Visszakerültek a legrégebbi ismert ausztrál ember, a mintegy 42 ezer éve élt Mungo Man maradványai pénteken eredeti "otthonába", Új-Dél-Walesbe, ahol törzsi rítusokkal ünnepelték a hazatérést. 2017.11.18 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A ceremónia a bennszülött ausztrálok hosszú ideje tartó kampányának eredménye, melynek célja az volt, hogy Mungo Man eredeti helyén nyugodhasson.



A csontvázat 1974-ben fedezte fel Jim Bowler geológus a Sydneytől mintegy 750 kilométerre délre lévő Mungo Nemzeti Park egy kiszáradt tavának fenekén.



A leleteket a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetemre vitték, ahol évtizedeken át tanulmányozták. Megállapították, hogy a csontváz mintegy 42 ezer éves lehet, így ez az eddigi legrégibb ismert ausztrál emberi csontváz.



A maradványok megtalálása újraírta Ausztrália történelmét: a kutatók megállapították, hogy Mungo Mant bonyolult szertartással temették el, ez megváltoztatta a tudomány álláspontját Ausztrália korai történelméről.



Mungo Man a tudósok szerint gyűjtögető-vadászó életmódot élt, ízületi gyulladásban szenvedett. Ötvenéves kora körül halt meg. Hátára fektetve, kezeit az ölében keresztezve temették el, vörös okkerfestékbe burkolták. A szakértők szerint az okker a sírtól mintegy 200 kilométerre lévő helyről származott - írja a BBC.com.



A régióban élő bennszülöttek hosszú ideje kérték a maradványok visszajuttatását, elmondásuk szerint Mungo Man eltávolítása nagy fájdalmat okozott számukra.



A Mutti Mutti, a Ngiyampaa és a Paakantji/Barkandji közösségek képviselői hagyományos ceremóniával, pálmalevelek égetésével üdvözölték a leletek visszatértét, a maradványokat rejtő koporsót szállító halottaskocsit pénteken.



"Évek óta arra vártunk, hogy visszakapjuk őt, nagyon örülök, hogy most visszatért és végső nyugvóhelyére helyezhetjük" - mondta Mary Pappin, a Mutti Mutti közösség vezetője.



Mungo Mant a nemzeti park egy titkos helyén temetik el.



Jim Bowler 1967-ben felfedezett egy női csontvázat is, melyet Mungo Lady néven emleget a tudomány. Ezeket a maradványokat már 1991-ben visszavitték.



Az Ausztrál Nemzeti Egyetem már 2015-ben lemondott Mungo Man maradványairól és bocsánatot kért a csontváz elmozdításával okozott fájdalomért. Az elmúlt két évben a Mungo Mant a canberrai egyetemen őrizték, amíg előkészítették a csontváz hazatérését. A maradványokat 104 másik lelettel együtt a hét elején gyűjtötték össze.



Bowler 2015-ben a The Conversation című ausztrál elemző- és véleményportálban megjelent cikkében azt írta: "1974-ben, azon a félreeső vidéken a két folyó között nem tudtunk engedélyt kérni az őslakosoktól. Így amikor bejelentették Mungo Man felfedezését, az őslakosok haragjuknak adtak hangot, hogy őket nem kérdeztük meg".