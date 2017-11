Tudomány

Üzenetet küldtünk a világűrbe

Egy maroknyi tudós üzenetet sugárzott a világűrbe októberben, hátha észleli egy idegen civilizáció. A Newsweek híre szerint a három napon is leadott üzenettel a tőlünk 12,4 fényévnyire lévő GJ273 nevű csillagrendszert célozták meg. A zene, matematikai és technológiai információk mellett egy útmutatót is elküldtek. Ebből megtudhatják az idegen civilizációk, hogyan tudnak nekünk válaszolni egy 25 év múlva esedékes napon.



Ezt az egészet a barcelonai Sónar zenei fesztivál szervezői tervelték ki, érthető tehát, hogy a fesztiválon jelentették be az üzenet elküldését. A megvalósításba természetesen szakértőket is bevontak, a Katalán Űrkutató Intézettől és a METI projekttől. Ez utóbbi a világszerte ismert SETI projekt párja, azzal a különbséggel, hogy nemcsak az űrből érkező jeleket akarják figyelni, hanem kommunikálni is akarnak az idegenekkel. (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence, METI: Messaging Extraterrestrial Intelligence)



Az utóbbi projekt igencsak vitatott, maga Stephen Hawking a legnagyobb ellenzője. A világhírú fizikus szerint az idegenekkel kapcsolatot teremteni végzetes hiba lehet, az emberiség pusztulását eredményezheti.