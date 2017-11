23 éves volt

Meghalt Hubert, a Budakeszi Vadaspark hiúzmatuzsáleme

A Budakeszi Vadaspark dolgozói mély fájdalommal tudatják a látogatókkal és az állatrajongókkal, hogy Hubert, a vadasparki hiúzmatuzsálem tegnap éjjel örökre lehunyta sárga szemeit. A nagyragadozó idén már a 23. életévét ünnepelte, ezzel feltehetően ő számított kontinensünk korelnökének. A fokozottan védett, Európa vadonjaiból már szinte teljesen eltűnt eurázsiai hiúzt a Budakeszi Vadaspark szakemberei még a széltől is óvták, Hubert távozása mindenkit megrendített.

Hubert 23 éves volt (Fotó: Budakeszi Vadaspark/Surányi Linda)

Az állatkertekben és a vadasparkokban a nyugodt, stresszmentes életkörülmények, a folyamatos, szakszerűen megtervezett táplálás és a gondos orvosi ellátás, illetve a természetes ellenségek hiánya miatt az állatok jóval tovább élnek, mint a vadonban. Hubert 2011-ben érkezett a számára „nyugdíjas szállást” nyújtó Budakeszi Vadasparkba, és ugyan már akkoriban is kifejezetten aggastyánnak számított – hiszen a vadonban egy hiúz átlagosan és legjobb esetben is csupán csak 13 évig él –, a Budakeszi Vadaspark szakemberei óvó figyelmükkel napról napra arra törekedtek, hogy Hubert a lehető legtovább okozhasson örömet jelenlétével a vadaspark közönségének.



"Kiemelt figyelemmel viseltettünk a korrekorder Hubertünk iránt: az előzetesen diagnosztizált mozgásszervi problémái miatt már több éve folyamatos állatorvosi kezelés alatt állt. Sajnos a fogazata és a csontozata sem volt a régi, így kizárólag puhára főtt csirkehúst ehetett, míg öregecske ízületei „karbantartására” porcerősítőt kapott. A korához képest az elmúlt időszakban jó egészségi állapotban volt, azonban csütörtök kora délután hirtelen rosszullét lépett fel nála. A roham után, a gyors orvosi segítség ellenére, úgynevezett sokszervi elégtelenség tüneteit mutatta, ami után sajnos már teljesen nem tért magához. A további kezelés kilátástalansága, illetve állatjóléti szempontok miatt az eutanázia mellett döntöttünk. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki figyelemmel kísérte Hubert vadasparki életét és hónapról-hónapra visszajárt hozzá, és különösen köszönöm azoknak, akik örökbefogadással támogatták Hubert vadasparki jólétét, és így a kezelését is” – mondta Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója.



A Budakeszi Vadaspark hiúzpopulációja Hubert távozása után sem marad képviselő nélkül, hiszen a fiatalabb Csabi, „cicás” mosolyával továbbra is elkápráztatja a vadasparkba látogató kicsiket és nagyokat egyaránt, és ha nem is teljesen, de enyhíteni tudja Hubert, a korelnök hiúz távozása miatt érzett fájdalmat.