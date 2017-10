Biológia

Az országban egyedülálló szolgáltató laboratóriumokat alakítottak ki Szegeden

Kettő, az országban egyedülálló szolgáltató laboratóriumot alakítottak ki uniós támogatással a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), az új berendezések a kutatásban és az orvosi diagnosztikában használhatók - közölte Kemény Lajos professzor csütörtökön Szegeden.



Az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának vezetője a laboratóriumokat bemutató sajtótájékoztatón elmondta, a felsőoktatási intézmény szorosan együttműködik a Debreceni Egyetemmel és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával (MTA SZBK) a molekuláris medicina területén folyó kutatásokban. Ennek részeként a három intézményben egymilliárd forintos uniós támogatásokkal közös szolgáltató laboratóriumokat alakítanak ki.



Az egyik laboratóriumban új képalkotó eljárásokat vezetnek be egy nagy felbontású pásztázó elektronmikroszkóp és a hozzá kapcsolódó eszközök segítségével - közölte Maléth József, az SZTE Belgyógyászati Klinika tudományos munkatársa.



Az új módszer a vizsgált szövetek automatizált metszését és gyűjtését teszi lehetővé. Ezzel a korábban évekig tartó vizsgálati folyamat ideje hetekre rövidül, és az akár sejteken belüli struktúrák három dimenziós rekonstrukcióját is lehetővé tevő eljárás humánerőforrás-igénye is töredékére csökken. Az új berendezés alkalmas ugyanazon minta fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatára is, így egyszerre nyerhető funkcionális és morfológiai információ - tudatta a szakember.



A másik laboratóriumban az egyes élő sejtek fizikai elkülönítését tudják elvégezni. Groma Gergely, az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tudományos munkatársa által említett példa szerint, a tumorsejtek a gyakori osztódás miatt nagy számú mutáción esnek át, így kialakulhat olyan változat, mely ellenállóvá válik a terápiára, ami a betegség kiújulásához vezethet.



A laboratórium új berendezésének segítségével lézeres detektálással képesek az eltérő tulajdonságú sejtek azonosítására és leválogatására - ismertette a kutató.

