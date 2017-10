Csillagászat

Ház méretű űrszikla kerül földközelbe csütörtökön

Egy ház méretű űrszikla közelíti meg a Földet 2017. október 12-én, ami csaknem a geostacionárius mesterséges holdak magasságában fog elsuhanni bolygónk mellett, de nem jelent veszélyt a Földre. Az előrejelzések szerint a 2012 TC4 következő száz évben sem fog ütközni bolygónkkal a csillagaszat.hu szerint. Mindenesetre a NASA számára egy jó tesztelési lehetőség egy közelünkben elszáguldó kis égitest megfigyelése.



A 2012 TC4 elnevezésű földközeli aszteroida 2017. október 12-én, magyar idő szerint reggel 7:56-kor, a Föld felszínétől mintegy 43500 kilométeres magasságban fog elszáguldani. Ez csak mintegy 7500 km-rel magasabban van, mint a geostacionárius mesterséges holdak pályái, amelyek mintegy 36 ezer km magasságban keringenek a Föld körül.

A kis égitest mostani közelségét már csaknem öt évvel ezelőtt előre jelezték. Ugyanis a 2012 TC4-et 2012. október 4-én fedezték fel a Pan-STARRS égboltfelmérő program 1,8 méteres teleszkópjával a hawaii-szigeteki Maui-n lévő Haleakala obszervatóriumban. A felfedezésekor mintegy 0,03 CsE (4,5 millió kilométerre) volt a Földtől és 20,1 magnitúdó volt a látszó fényessége.



Érdekesség, s talán nem is véletlen az, hogy a felfedezése után egy héttel, 2012. október 12-én is földközelbe került, amikor is a Föld-Hold távolság egy negyedére közelítette meg bolygónkat, mintegy 96 ezer kilométerre haladt el tőlünk. Mivel a 2012-es és 2017-es földközelsége is a holdpályán belül következik be, a 2012 TC4 az első olyan kisbolygó, amelynek előrejelzett módon már két földközelsége ennyire közel esik.

Mit tudunk a 2012 TC4 aszteroidáról?

Fotometriai megfigyelések alapján a tengelykörüli forgási ideje 12,24 +/- 0,06 perc és az adatok egy elnyújtott alakú kis égitestre utalnak.



A 2012 TC4 egy parányi égitest a Naprendszerben: méretét és alakját még nem ismerjük pontosan, átlagos átmérője 11 és 40 méter között lehet. Amennyiben a felszín fényvisszaverő képessége 0,05 és 0,3 között van, vagyis nagyon sötét és a jó fényvisszaverő képesség közötti, akkor a mérete 28 és 11 méter közé esik. A legvalószínűbb értéktartomány a 20-30 méter, ezért is hasonlítják a hírekben egy nagyobb ház vagy a New York-i Szabadság-szobor méretéhez. Szigorúan véve ez a méret a meteoroidok 1-100 méteres mérettartományába esik, de a nemzetközi irodalomban általában kisbolygóként szoktak rá hivatkozni.



A gyors tengelykörüli forgás és az adott méret együtt azt jelenti, hogy még nem szakad szét a túl gyors rotáció következtében, azaz valószínűbb, hogy egyben lévő masszív űrszikla és nem “kozmikus kőrakás” a test. Pályaelemei alapján 1,4 CsE és 0,93 CsE között változik a naptávolsága, azaz a földpályát metsző Apollo típusú aszteroidákhoz tartozik.

Györgyei Judit, a Texasi Egyetem (Univ. of Texas, Austin) McDonald Obszervatóriumának tudományos munkatársa, az égi mechanika specialistája, arra adott választ, hogy milyen esélye van esetleges ütközésének bolygónkkal. Szerinte "mindenképp rajta kell tartani a szemünket" a 2012 TC4 kisbolygón, noha a jelenlegi előrejelzések szerint az elkövetkező száz évben biztosan nem fog ütközni bolygónkkal. Györgyei Judit azonban emlékeztetett arra, hogy a néhányszor tíz méteres objektumoknak már a földi légkörben történő felrobbanása is súlyos károkat tud okozni, mint az történt 2013. február 15-én az oroszországi Cseljabinszk városában és környékén.

A 2012 TC4 aszteroida pályája (piros vonal) és a holdpálya (fekete vonal) helyzete az aszteroida 2017. október 12-i földközelsége idején (kép: NASA/JPL).

A 2012 TC4 és a Föld idén 14 km/s relatív sebességgel halad el egymás mellett. A Földről nézve a 2012 TC4 a legnagyobb közelség idején a Norma déli csillagkép irányába fog látszani -42,4 fokos deklinációnál. Előtte, október 11-én este viszont az Aquarius-Capricornus (Vízöntő-Bak) vidékén még megkísérelhető lefotózni (CCD, DSLR kamerákkal) a lassan fényesedő, mintegy 13-14 magnitúdójú, a csillagok között gyorsan mozgó objektumot.

Az ESA (Európai Űrügynökség) földközeli objektumokat megfigyelő kutatócsoportja is követi a 2012 TC4-et: az Európai Déli Obszervatórium (ESO) Nagyon Nagy Teleszkóp-rendszerével (VLT, Very Large Telescope) július 27-én már megfigyelte a földközelsége felé közeledő 2012 TC4 aszteroidát, ami 26,8 magnitúdójú nagyon halvány objektum volt és csak nagy teleszkóppal volt megfigyelhető. Az Olivier Hainaut és Detlef Koschny által vezetett kutatócsoport szerint a 2012 TC4 mérete 15-30 méteres lehet, ami megfelel a korábbi becsléseknek. Detlef Koschny szerint annak esélye, hogy a mostani földközelsége idején beleütközne bolygónkba, gyakorlatilag nulla.



A NASA Bolygóvédelmi Programja számára egyébként jó gyakorlási lehetőség a 2012 TC4 földközelsége, amelynek során megfigyelésére kampány indult, többek között radarmérésekkel képet alkothatunk az alakjáról, méretéről, forgásáról, felszíni anyagáról és a pályája is pontosabban megismerhető lesz.



Egyébként a közelmúltban már volt példa arra, hogy egy aszteroida a Föld körüli geostacionárius mesterséges holdak pályái közelében kerüljön földközelbe: ez a 2012 DA14 (végleges nevén 367943 Duende) volt és többek között magyar amatőrcsillagászok is megfigyelték. A 2012 DA14 a Föld felszínétől mintegy 27700 kilométerre került legközelebb bolygónktól, vagyis a geostacionárius holdak gyűrűje alatt.