Történelem

Igazolták a Szent Ferenc legendájához kötődő ereklye korát

Dán tudósok szénizotópos kormeghatározással igazolták, hogy valóban Assisi Szent Ferenc korából származhat az a kenyeres zsák, amit több mint 700 évig ereklyeként őriztek az itáliai Montella melletti Folloni rendházban.



A legenda szerint 1224 telén a Folloni rendház ajtajának küszöbén találták a kenyeret rejtő textilzsákot. Azon a télen Szent Ferenc Franciaországban járt, a legenda szerint egy angyal hozta a kenyeret, melynek zsákját azóta őrizte ereklyeként a kolostor.



A zsákmaradványokat egy dán-olasz-holland kutatókból álló csoport vizsgálta meg a Dél-dániai Egyetemen dolgozó Kaare Lund Rasmussen docens irányításával. A kutatás eredményét a ScienceDaily.com beszámolója szerint a Radiocarbon folyóiratban publikálták.



A szénizotópos kormeghatározás alapján a textilmaradványok eredeteként a 1220 és 1295 közötti időszakot jelölték meg. Mint a kémikus Rasmussen megjegyezte: az időpont egybeesik a legenda születésével.



A kutatók kenyérnyomot is találtak az anyagon, ugyanis sikerült kimutatni a sok penészgombában megtalálható ergoszterol jelenlétét, mely a kenyérsütésre is utalhat. Ebből vonták le azt a következtetést, hogy valóban kenyér lehetett a zsákban.



A hagyomány szerint az 1224-ben a rendház küszöbén talált kenyeres zsákot később oltárterítőként használták és kisebb darabokat vágtak ki belőle, amelyeket más itáliai vallási intézmények kaptak meg.



Amikor 1732-ben egy földrengés romba döntötte a régi rendházat, újat emeltek helyette, és a zsák maradványait gondosan elzárták.



1807-ben a maradványokat a Santa Maria del Piano templomban helyezték el. 1817-ben a textil fele visszatért a rendházba, 1999-ben pedig a maradványok másik felét is visszakapta a kolostor. A fennmaradt zsákdarabokat ma egy ereklyetartóban őrzik.