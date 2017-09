Kutatók éjszakája

Robotfoci és fizikashow várja a közönséget a Nyíregyházi Egyetemen

Több mint húsz helyszínen harmincnál több program, többek közt szimulátoros repülés, fizika- és kémiashow, valamint kávé- és borkóstolás is várja az érdeklődőket a Kutatók éjszakája alkalmából, szeptember 29-én a Nyíregyházi Egyetemen.



Az országos programsorozathoz csatlakozva a nyíregyházi rendezvény délután fél kettőkor kezdődik a Sóstói úti és a Kótaji úti campuson. A megnyitót követően a fizika iránt érdeklődők veszik birtokukba az egyetemet, a látványos fizikai-kémiai kísérletek után a 3D-s nyomtatással vagy az aranymetszés művészeti megjelenésével ismerkedhetnek meg a vendégek.



A látogatók összemérhetik tudásukat intelligens robotokkal, kipróbálhatják a virtuális hegesztést, a CNC-gépeket és a plazmavágást. A mezőgazdaság iránt érdeklődők szántóföldi gépeket láthatnak, megtudhatják a legfontosabb újdonságokat a korszerű élelmiszerszárítási módszerekről. Lesz termékbemutató, kávé- és borkóstoló, de egy kísérleti napkollektorrendszer gyakorlati bemutatóját is megtekintheti a közönség.



A molekuláris kutatóintézetben az emberi sejtek mesterséges tenyésztéséről hallható előadás, illetve a Helyszínelők című amerikai sorozatból ismert analitikai műszerek próbálhatóak ki szakemberek irányításával.



A B tanulmányi épületben nyitva tart az elektromikroszkóp labor, a Kodály terem színpadán először a Női sorsok, női álmok című előadásra, majd Középiskolások országos 4. zenei versenyének különdíjasainak hangversenyére kerül sor. A D épületben a madárvonulások titkairól hallható előadás, majd az antropológia rejtélyeiről beszélnek, de érdekes kémiai kísérleteken is részt vehetnek a látogatók.



A nyíregyházi campus mellett fekvő Tuzson János Botanikus Kert este nyolc óráig tart nyitva, derült idő esetén pedig késő estig lehet kémlelni az eget a csillagászati távcsöves bemutatón. A Campus Kollégium alagsorában robotfoci-bemutatóra hívják az érdeklődőket, de a kísérőprogramok közt lesz tájékozódási gyakorlat az egyetem területén, földrajz kvíz, interaktív eszközkiállítás és fotótárlat.