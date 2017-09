Gigabecsapódás

2370 Celsius-fokot mértek a Földön

hirdetés

Egy nemzetközi kutatócsoport bizonyítékot talált arra, hogy egy nagy meteorit kb. 38 millió évvel ezelőtt történt becsapódása következtében állt elő bolygónkon a jelenleg ismert legmagasabb természetes felszíni hőmérséklet.



Bár a folyamat a kialakulása utáni időszakban volt a legintenzívebb, a Földet története során végig rendszeresen bombázták kisebb-nagyobb égitestek - írja a csillagaszat.hu az Earth and Planetary Science Letters című folyóirat szakcikkére hivatkozva. A nagyobb becsapódások kráterek formájában hagytak nyomot a felszínen, amelyek közül sok még ma is megfigyelhető. Egyik ilyen a kanadai Új-Fundland és Labrador tartományban található Mistastin tó medre, amelynek átmérője ma körülbelül 16 kilométer, de a kráter becsült eredeti mérete nagyjából 28 kilométer, azaz egy valóban nagy meteorit becsapódása hozta létre. Argonizotópok alapján végzett korbecslés szerint a becsapódás nagyjából 38 millió évvel ezelőtt történhetett.

A legtöbb kráter esetében nagyon kevés olyan nyom van – ha van egyáltalán -, amely a létrehozó objektumra utal, mivel azok a becsapódás során elpárolognak, és ugyanez igaz a becsapódás helyéről kidobódó anyag nagy részére is. Ez az oka annak, hogy a becsapódó égitest természetéről és a becsapódás körülményeiről nagyon nehéz bármit is kideríteni. Az azonban teljesen biztos, hogy közben rengeteg energia szabadul fel, jelentős részben hő formájában. A kérdés csak az, hogy mekkora a felszabaduló hőenergia, és ez milyen hőmérséklettel jár.



Nicholas E. Timms (Curtin University, Perth) és kollégái a kanadai kráter esetében megtalálták azt a nyomot, amely választ ad a kérdésre. A kráter anyagát tanulmányozva kimutatták, hogy a cirkon (cirkónium-szilikát, ZrSiO4) disszociációjával keletkező cirkónia (cirkónium-dioxid, ZrO2) kristályai köbös rendszerűek, amit csak magas hőmérsékleten bekövetkező átkristályosodás okozhat. A két ásványra vonatkozó korábbi munkák szerint az átalakuláshoz legalább 2370 °C kell, azaz a becsapódás során legalább ekkora hőmérsékletnek kellett létrejönnie.



Ez a legmagasabb, természetes módon előállt földfelszíni hőmérséklet, amelyről jelenleg tudomásunk van. A kutatók megjegyzik, ez az első alkalom, hogy a cirkónium-dioxidot meteoritbecsapódáskor felszabaduló hőmennyiség becslésére használták, az eredmény pedig azt jelzi, hogy egyes kőzetek természetes módon is magasabb hőmérsékletet érhetnek el, mint azt eddig vélték.