Klímaváltozás

A hűvös augusztus megőrizte az északi-sarki tengeri jeget

hirdetés

A felhős és hűvösebb augusztus idén féken tartotta az északi-sarki tengeri jég nyári olvadását, és bár a jég kiterjedése idén is kisebb volt az átlagosnál, amerikai adatok szerint a nyolcadik legkisebb nyári minimumot mérték a műholdak.



Az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont közlése szerint szeptember 13-án mérték az északi-sarki jég ez évi legkisebb nyári kiterjedését, 4,64 millió négyzetkilométert.



Ted Scambos, a központ kutatója emlékeztetett rá, hogy idén márciusban a műholdas mérések a valaha mért téli legkisebb jég kiterjedését mutatták ki az Északi-sark térségében, 14,4 millió kilométert.



Még júliusban is úgy tűnt, hogy a nyári jégkiterjedés is közel lesz a 2012-es rekord alacsony szinthez, de az átlagosnál hűvösebb és felhősebb augusztus az olvadást megfékezte.



Az augusztusi időjárás mentette meg a helyzetet – tette hozzá a kutató. Az észak-sarki jégsapka gyors zsugorodása az úgynevezett futóáramlások miatt jelentős hatással van a szélsőséges időjárásra a délebbre fekvő térségekben, az európai, ázsiai és észak-amerikai áradások, hőséghullámok, zord telek mind összefüggenek az északi-sarki jég olvadásával. Feltétlenül hatással van a globális időjárásra – hangoztatta Scambos.



Az Északi-sark körüli tengeri jég zsugorodása jelzi leglátványosabban a klímaváltozást az elmúlt évtizedekben. Klímakutatók arra figyelmeztettek, hogy ha változatlan ütemben folytatódik a károsanyag-kibocsátás, 2050-re eltűnhet a tengeri jég az Arktiszon.