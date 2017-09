Állati

Ilyen cuki kis "mancsuk" van a pókoknak

Ugye milyen cukik a pókok? Ja, nem. Lássuk be, a legtöbben félnek, vagy undorodnak tőlük. Esetleg mindkettő. De ha elég közelről nézzük meg őket, azt kell látnunk, hogy a pici "mancsaik" nagyon is aranyosak.



Pörgessük hát végig a képeket, és gondoljunk rájuk akkor is, mikor legközelebb pókot látunk a fürdőszobában, és sikítva rohannánk rovarirtóért, lángszóróért.

Fotók: Bored Panda