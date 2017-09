Evolúció

Jobban értik az ok-okozati összefüggést a farkasok, mint a kutyák

Jobban értik az ok-okozati összefüggést a farkasok, mint a kutyák - állapította meg az osztrák Farkaskutató Központ új tanulmánya.



A tudósok azonos környezetben élő, ugyanannyi ideig, ugyanúgy kiképzett farkasokat és kutyákat hasonlítottak össze. Kiderült, hogy néhány dologra, köztük az ok-okozati összefüggésre a farkasok ügyesebben jönnek rá - idézi a Phys.org portál a Scientific Reportsban közölt tanulmányt.



"A gyerekek korán megtanulják az ok és az okozat összefüggését, például ha megérintik a forró tűzhelyet, megégnek. Kutatásunk megmutatta, hogy a farkasok is megértik ezt a kapcsolatot, az ember négylábú, szelídített barátja azonban nem" - magyarázta Michelle Lampe, a holland Radboud Egyetem frissen végzett hallgatója, a tanulmány egyik szerzője.



Ez arra utal, hogy a háziasítás változtatott a kutyák képességein.



"A különbség abból is adódhat, hogy a farkasoknak kitartóbban kell táplálék után kutatniuk, mint a kutyáknak, amelyek ahhoz szoktak, hogy megkapják az embertől az ételt, míg a farkasoknak egyedül kell megszerezniük a vadonban" - fejtette ki a kutató.



Michelle Lampe és Virányi Zsófia, a Bécsi Egyetem Állatorvosi Karának tudósai, Juliane Bräuer, a német Max Planck Intézet, valamint Juliane Kaminski, az angol Portsmouthi Egyetem munkatársa 14 kutya és 12 emberhez szoktatott farkas bevonásával végezték a teszteket.



A tesztek egyikében az állatoknak két tárgy között kellett választaniuk, az egyikbe élelmet tettek, a másik üres volt.



Arra voltak kíváncsiak, vajon az állatok képesek-e megérteni az étellel teli tárolóra utaló kommunikációs gesztusokat - a szemkontaktus és a rámutatás -, hogy jól válasszanak.



A kutyák és a farkasok is követték mindkét kommunikációs útmutatást, megtalálták az elrejtett élelmet.



Amikor azonban nem volt jelen az ember, hogy megmutassa, melyik tárolóban van ennivaló, hanem hangjelzésből kellett kitalálni, csak a farkasok tudtak következtetni arra, hogy melyik a jó választás.



Ezenkívül összehasonlították a falkában élő kutyák és emberek között élő házi kedvencek viselkedését is, azonban a tartási körülmények sem befolyásolták az eredményeket.