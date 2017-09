Régészet

Ötven éve külföldre csempészett ritka római kori szarkofág került vissza Törökországba

A háromtonnás kőkoporsó, amely Herkules mitológiai hőst ábrázolja 12 próbatétele közben, szerda éjszaka teherszállító repülőgépen érkezett Zürichből Isztambulba. 2017.09.15 00:30 MTI

A háromtonnás kőkoporsó, amely Herkules mitológiai hőst ábrázolja 12 próbatétele közben, szerda éjszaka teherszállító repülőgépen érkezett Zürichből Isztambulba. Csütörtök folyamán az alkotást a dél-törökországi Antalyába viszik tovább, ahol a régészeti múzeumban állítják ki.



A Habertürk úgy tudja, hogy a ritkaságnak számító márvány szarkofág az időszámításunk szerinti második században készült és az 1960-as években egy illegális antalyai ásatáson került elő Perga ősi városának romjai közül.



Özgür Arun, a Mediterrán Civilizációk Kutatóintézetének igazgatóhelyettese a Star török napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy a kőkoporsót darabokban csempészték külföldre, és Svájc előtt megjárta az Egyesült Államokat, Németországot és az Egyesült Királyságot is.



Az alkotás először 2010-ben Genfben tűnt fel, ahol svájci vámtisztviselők le is foglalták. A török hatóságok erőfeszítéseinek következtében a több millió dollárt érő szarkofág visszaszolgáltatását egy svájci ügyész rendelte el 2015-ben.



Szakértők szerint hasonló szarkofágból mindössze tucatnyi létezik a világon.