Állati

A vadorzók miatt aktívabbak éjszaka az afrikai elefántok

hirdetés

A hollandiai Twente Egyetem szakértői jutottak erre a következtetésre hatvan elefánt megfigyelésével zajlott kutatásuk során. Kenyai állatokat láttak el jeladóval, a hosszú távú megfigyelésből pedig kiderült, hogy az egyébként nappal aktív állatok erőteljesebb fenyegetettség hatására hajlamosak a nappalt éjszakára cserélni.



Festus Ihwagi kutató, a Save The Elephants állatvédő szervezet tagja, a GPS-ek 2000 és 2012 között mért adatait elemezte ki. 2010 és 2012 között, amikor az elefántokat fokozottabban üldözték a vadorzók, az adatok szerint az állatok többet mozogtak éjszaka, mint nappal - állapította meg Ihwagi.



Az afrikai elefántok általában nappal aktívak. A 28 nőstény elefántnál még határozottabban volt megfigyelhető ez az elkerülő viselkedési forma, mint a 32 hímnél.



A veszélyes területen az elefánttehenek nappali aktivitása a normális érték felére csökkent, ez rövid távon sikeres túlélési stratégia lehet - mondta Ihwagi. A tudós szerint azonban az elefántborjak számára ezzel újabb veszélyek támadtak, éjszakánként ugyanis levadászhatják őket oroszlánok és hiénák. Ezen felül a felnőtt állatok szociális élete is összezavarodik, ami a termékenységre is hatással lehet.



Az afrikai elefántok száma a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) szerint az elmúlt évtizedben 111 ezerrel csökkent, 415 ezerre. Az orvvadászok évente 30 ezer elefántot terítenek le.



Tavaly egy GPS-megfigyelővel ellátott nőstény, Morgan kilövését is regisztrálták. Az állat Kenya délkeleti részéből Szomáliába tartott. Morgan az utat többnyire éjszaka tette meg, nappal a bozótosban rejtőzködött.



Az állatvédők szerint lehetséges, hogy az elefántok GPS-es megfigyelése a jövőben előrejelző rendszerként is működhet. Ha a bejövő adatok arra utalnak, hogy az elefántok egy bizonyos régióban főként éjszaka aktívak, az orvvadászok jelenlétét jelezheti a vadőröknek.