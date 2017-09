XX-kromoszómák

Valódi hadvezérnőt azonosítottak a 10. századból

Először bizonyították svéd genetikusok DNS-vizsgálattal, hogy nők is voltak a viking harcosok között - írta az American Journal of Physical Anthropology című szaklap tanulmánya alapján a Phys.org.



A svédországi Birka városban az 1880-as években bukkantak egy 10. századból származó viking sírra. Az ott talált emberi maradványokat elemezték a Stockholmi Egyetem és az Uppsalai Egyetem tudósai.



A sírban egy karddal, pajzsokkal, nyilakkal és két lóval körülvett harcos maradványai feküdtek. Egy komplett társasjátékot is feltárták a gödörben.



A csontváz egyes morfológiai jegyei régóta arra utalnak, hogy a harcos nő volt, ám mégis azt feltételezték, hogy férfit temettek el Birkában.



Az új kutatás során genetikusok, archeogenetikosok és régészek együttműködésével oldották meg a rejtélyt. A csontokból kivont DNS alapján a néhai harcosnak két X kromoszómája volt, ám egyetlen Y kromoszómával sem rendelkezett.



"Ez az első hivatalos és genetikai bizonyítéka annak, hogy létezett női viking harcos" - közölte Mattias Jakobson, az Uppsalai Egyetem szervezetbiológiai tanszékének munkatársa.



A táblával és figurákkal feltárt játékkészlet azt bizonyítja, hogy a nő magas rangú tiszt lehetett: taktikát, stratégiát dolgozott ki, csapatokat vezetett csatákba a kutatók szerint.



"Nem a regék valkürjeinek egyikét fedeztük fel, hanem egy valódi hadvezért, aki történetesen nő volt" - magyarázta Charlotte Hedenstierna-Jonson, a Stockhomi Egyetem tudósa, a kutatás vezetője.



"Az írott források időnként említést tesznek női harcosokról, ám most tudtuk először bebizonyítani, hogy valóban léteztek" - jegyezte meg Neil Price, az Uppsalai Egyetem régésze.