Vajon kirakja a spéci Rubik-kockát? - videó

A hagyományos Rubik-kocka 8 sarok-, 6 oldal-, 12 élkockából és egy középső elemből áll. Rubik Ernő eredetileg a 2x2x2-es változatot, akarta megvalósítani, végül a 3x3x3-assal készült el hamarabb. Az 1970-es és 80-as évek óta a kocka több fajtájával próbálkoztak, létezik már 6x6x6-os és annál is nagyobb. A 40. születésnapról a Google és a 3D nyomtatóközösségek is megemlékeztek, Oskar van Deventer holland puzzle-tervező pedig szintén tavaly jelentette be "A csúcs felett" nevű saját, 17x17x17-es változatát, az eddigi legnagyobb és legnehezebb nyomtatott Rubik-kockát. A kirakási módok száma 6,69x10^1054, azaz többezer 0-val végződő összeg. A kirakási csúcsot Kenneth Brandon puzzle-rajongó tartja 7 és félórával. Ez "eggyel" kisebb, de így is hihetetlen...