Csillagászat

Mutatjuk, milyen egy sima napkitörés, és milyen volt a legutóbbi X9,3-as

Igen hevesnek mondható napkitörést észleltek a NASA szakemberei az AR2673-es számú napfolt tevékenységeként. Innen egyébként még több X-osztályú kitörés is várható. 2017.09.08 06:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szeptember 6-ai kitöréskor (X9,3-es erősségű) elindult napszél pénteken éri el a Föld légkörét. Hatására G3-es, azaz igen erős geomágneses vihar alakult ki, ami tovább erősödik majd. Ugyanennek a napkitörésnek tudhatók be az R3-5-ös erősségű (erős) rádiójel-kimaradások, melyek a HF (magas frekvenciájú) rádiójeleket és az alacsony frekvenciás navigációs jeleket érintik. A szeptember 8-ára várhatóan ideérő anyagfelhő, amely a kitöréskor "dobódott ki" az űrbe, komolyabb hatásokkal is bírhat.

Az X9,3-as erősségű napkitörést a NOAA (amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont) űridőjárással foglalkozó részlege magyar idő szerint szerda délután figyelte meg. Elsőként mindössze egy X2,2-es erősségű kitörés mutatkozott, majd pár órával rá elképesztő erővel tört ki a plazma. A The Mobile Observatory Project szerint 12 éve nem volt ilyen hatalmas kitörés, az X9,3-as pedig a 14. a csúcsot vezető listán. A videón jól látni több formában is, milyen egy "sima" napkitörés, és milyen volt a legutóbbi X9,3-as.

Koronakidobódás és vihar

A kitörést követő koronakidobódás eredményeként a Földet elérő napszél a heves geomágneses vihar mellett a sarkoktól kissé távolabbi pontokon, alacsonyabb szélességi körökön intenzív sarki fény tevékenységet okozhat, ugyanakkor nagy veszélyt nem jelent a műholdak és más kütyük elektronikájára.



A napkitörés, geomágneses vihar ellenére nem kell megijedni! A legtöbbünket egyáltalán nem érinti ez az űrben zajló esemény, hiszen ami el is éri a Földet, azt nagyrészt “kivédi” a bolygónk körül kialakult légkör és mágneses tér. Ez utóbbiban keletkezik zavar átmenetileg, melynek a látványos fényjelenségek és a navigációs készülékek, rádiók zavara köszönhető. Elsősorban az űrben veszélyes, hiszen ott komolyabb sugárzásveszély is fenyegetheti az asztronautákat. Ezen felül a magasabb légtérben, illetve a sarkokhoz közeli területeken fordulhat elő még sugárzásveszély, illetve ugyancsak a sarkokhoz közel jellemző elsősorban a rádiójelek kimaradása. Ezek a jelenségek a repülést veszélyeztethetik, főképp, hogy az elmúlt években egyre több óceánt átszelő járat a sarkok irányába közlekedik.



Amit talán mi is észlelhetünk az a műhold berendezések memóriazavarai, zavaros kép továbbításuk, illetve a térbeli “tájékozódásuk”, navigációjukban bekövetkező hibák és nem kizárt, hogy a navigációs készülékek még a földfelszínen is megzavarodhatnak. Nem kizárt, hogy Magyarország szélességi körén is előforduljon sarki fény jelenség, de kicsi az esélye és intenzitása sem lesz összehasonlítható az északabbra megfigyeltekhez.

A mostani 14. a listán, fel sem ér ezekkel geomágneses viharokkal

Az Ultra-Erős Halloween Napvihar 2003. október 28-án csapott le, a Nap minimális készülődés után elindított egy komolyabb fler-sorozatot. A napvihar olyan erősre nőtte ki magát, hogy leégette a speciális megfigyelő műholdat, amit ráállítottak. A szenzorok X28-as erősségnél csődöltek be, de a megfigyelők X45-re becsülték a napvihart a legerősebb pillanatában. Két hétig folyamatosan tartott, kilenc nagy kitöréssel.



A Carrington-esemény az első dokumentált fler, ami az emberi világra nagy mértékben hatással volt. 1859. szeptember elsején, 11:18 perckor kezdődött. Nevét arról az asztronómusról (Richard Carrington) kapta, aki megfigyelte teleszkópjával, és lerajzolta az általa megfigyelt foltokat. A NASA szakértői szerint az elmúlt 500 év legnagyobb olyan fler-eseménye volt, amiről (dokumentáció révén) tudunk. Hatásai döbbenetesek voltak: még a Karibi-térségben is "északi" fényt figyeltek meg! De a legijesztőbb az volt, ami a telegráf rendszerekkel történt -írja az sf.blog.hu. Ugyanis a fler túltöltötte a kábeleket, "üzeneteket" küldött, sőt, több helyen kigyulladtak a vezetékek, és több kezelőt áramütés ért.