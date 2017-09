Csillagászat

12 éve nem volt ilyen hatalmas napkitörés - videó

Mint ismeretes, X9,3-as erősségű napkitörést figyeltek meg a NOAA (amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont) űridőjárással foglalkozó részlege magyar idő szerint szerda délután. Elsőként mindössze egy X2m2-es erősségű kitörés mutatkozott, majd pár órával rá elképesztő erővel tört ki a plazma. A The Mobile Observatory Project szerint 12 éve nem volt ilyen hatalmas kitörés, az X9,3-as pedig a 14. a csúcsot vezető listán. Ha a kitörést koronakidobódás is követi, bolygónkat pár napon belül eléri a napszél, amely heves geomágneses vihart, így délebbi területeken északi fényt is okozhat, ugyanakkor nagy veszélyt jelenthet a műholdak és más kütyük elektronikájára.

Carrington-esemény

A Carrington-esemény az első dokumentált fler, ami az emberi világra nagy mértékben hatással volt. 1859. szeptember elsején, 11:18 perckor kezdődött. Nevét arról az asztronómusról (Richard Carrington) kapta, aki megfigyelte teleszkópjával, és lerajzolta az általa megfigyelt foltokat. A NASA szakértői szerint az elmúlt 500 év legnagyobb olyan fler-eseménye volt, amiről (dokumentáció révén) tudunk. Hatásai döbbenetesek voltak: még a Karibi-térségben is "északi" fényt figyeltek meg! De a legijesztőbb az volt, ami a telegráf rendszerekkel történt -írja az sf.blog.hu. Ugyanis a fler túltöltötte a kábeleket, "üzeneteket" küldött, sőt, több helyen kigyulladtak a vezetékek, és több kezelőt áramütés ért.