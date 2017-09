Csillagászat

A Napnál százezerszer nehezebb fekete lyuk rejtőzhet a galaxisunkban

A Keió Egyetem csillagászai egy hatalmas fekete lyukat figyeltek meg a Tejútrendszerben. Az objektum a galaxis középpontjának közelében fekszik, és megközelítőleg százezerszer nehezebb a Napnál.

A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány azt a hatalmas molekuláris gázfelhőt mutatja be, amely a Tejútrendszer középpontjától 200 fényévre található. A szakértők a felhő mozgását elemezve arra jutottak, hogy a belsejében egy nagy tömegű objektum van, melyet CO-0.40-0.22*-nek neveztek el.

A csapat azt is felfedezte, hogy a gázfelhő sugárzása, bár jóval gyengébb, de hasonlít a galaxisunk centrumából származóra. A Tejút központjában egy szupermasszív fekete lyuk, a Napnál 4 milliószor nehezebb Sagittarius A* helyezkedik el.

Oka Tomoharu, a Keió Egyetem munkatársa az IFLScience-nek azt mondta, ez az első alkalom, amikor egy potenciális köztes tömegű fekete lyukat találtak galaxisunkban. A kutató szerint a felfedezés alátámasztja azt a forgatókönyvet, amely szerint a galaxisok középpontjában fekvő szupermasszív fekete lyukak több kisebb objektum összeolvadásával fejlődnek ki.

A csapat már korábban is gyanakodott arra, hogy a felhőben egy fekete lyuk van, de most sikerült először kimutatniuk a pontszerű rádióforrást. A csillagközi szén-monoxid-felhő hideg sugárzását az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózatnak köszönhetően tudták elemezni. A szakértők a megfigyelés adatait különböző modellekkel hasonlították össze, így jutottak arra, hogy egy rejtőzködő köztes tömegű fekete lyukra bukkanhattak.

Egy új fekete lyuk megtalálása mindig izgalmas, ez az objektum azonban különösen érdekes, ugyanis a szupermasszív fekete lyukak kialakulásáról is árulkodik.

Bár a fekete lyukak mind szupernóva-robbanással születnek, tömegük a megsemmisülő csillag méretétől függően rendkívül változatos.

Egy elmélet szerint az Univerzum korai története során jóval gyakrabban alakultak ki fekete lyukak, ugyanis a csillagok nagyobbak voltak, és rövidebb ideig éltek. A korai fekete lyukak összeolvadtak, hatalmas objektumokat hozva létre. Ezek a nagyobb fekete lyukak aztán újabb objektumokkal találkoztak, végül pedig szupermasszív fekete lyukak születtek.

A kutatók azt tervezik, hogy a jövőben folytatják a ködben azonosított objektum vizsgálatát. A csapat bízik benne, hogy egy évtizeden belül le tudják majd írni a fekete lyuk mozgást, illetve azt, hogy össze fog-e olvadni a Sagittarius A*-val.