Itt van Florence, a közelmerészkedett kisbolygó

Ugyan csillagászati értelemben közel haladt el, de a mintegy 7 millió kilométeres távolság még így is a Föld-Hold közepes távolságának 18,4-szerese. Az esemény azért volt érdekes, mert a földközeli objektumok között egy viszonylag nagyobb, 4-5 km átmérőjű égitestről volt szó, ezáltal újabb fontos megfigyelési lehetőség nyílt a Földre potenciálisan veszélyes objektumok jobb megismerésére. Egyébként ez a mostani közelítés a Florence 1890 és 2500 közötti földközelségei közül a legközelebbi volt.



A NASA JPL (Sugárhajtómű Laboratórium) Nagy Hatótávolságú Hálózata a kaliforniai Goldstone-ban lévő 70 méteres rádióantennájával radar üzemmódban már a szeptember 1-jei pénteki földközelsége felé közeledő Florence kisbolygót is sikerült megfigyelni, azaz amikor kb. 8 millió kilométerre volt bolygónktól.



Az alábbi kép a NASA JPL DSN goldstone-i 70 méteres rádióantennájával radarcsillagászati üzemmódban 2017. augusztus 29-én készített felvételeket mutatja, de lesznek közelebbiek és pontosabbak is.