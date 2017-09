Régészet

Elveszett római város romjaira bukkantak Tunézia partjainál

Fotó: IFL Science

Elveszett római város maradványaira bukkantak Tunézia északkeleti partjainál - írja az IFL Science. A kutatók szerint a települést egy hatalmas szökőár pusztíthatta el 1600 évvel ezelőtt.

A várost a Tunéziai Nemzeti Örökségi Intézet és a Sassari Egyetem munkatársai találták meg. A szakértők eddig utcák, emlékművek és erjesztett halak tárolására alkalmas edények maradványait azonosították. Mounir Fantar, az olasz-tunéziai misszió vezetője szerint a felfedezéssel alá tudták támasztani, hogy Neapolis a garum - azaz a római fermentált hal - és a sózott hal meghatározó központja volt a korszakban.

A Neapolis - azaz "új város" - igen gyakori elnevezés volt a görög és római települések közt. A most felfedezett város a mai Nabeul közelében feküdt, a Szicília felé kinyúló Cap Bon-félszigeten.

A romok közt a házak és ipari létesítmények mellett jól kidolgozott mozaikok maradványait is felfedezték. A felfedezésnek köszönhetően a kutatók megállapíthatták, hogy a település közel egyharmadát valóban ellepte a víz.

365. július 21-ének reggelén egy 8,5 magnitúdójú tenger alatti földrengés rázta meg a Kelet-Mediterráneumot. A földmozgás epicentruma Krétánál volt, ahol a települések többsége el is pusztult. A katasztrófa hatásait azonban jóval messzebb, a mai Görögország, Ciprus, Szicília, Spanyolország és Észak-Afrika területeinek lakói is megszenvedték.