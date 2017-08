Paleontológia

Kétszer akkora volt az ősi elefánt, mint ma élő rokonai

Fotó: IFL Science

Félmillió évvel ezelőtt az Arab-félsziget dús vegetációjú, nedves klímájú terület volt. Egy közelmúltban azonosított kövület arra utal, hogy akkoriban hatalmas elefántok éltek a környéken - írja az IFL Science. Az ősi elefántféle, az Elephas recki 3,5 millió éve fejlődött ki, és megközelítőleg 300 000 éve tűnt el. Ijad Zalmout, a Szaúdi Földtani Intézet paleontológusa szerint az óriás Afrika és a Közel-Kelet bizonyos területein élt.

A faj első megtalált kövületének feltárása 2014-ben kezdődött a Szaúd-Arábia északnyugati részén fekvő Nafud-sivatagban. A lelet egy részét idén januárban találták meg, a helyi ásatások azóta is zajlanak. Eddig a szakértők az elefánt csontjainak hatvan százalékát azonosították.

Dan Fisher, a Michigani Egyetem munkatársa szerint a szaúdi fosszília a faj egyik legjobb állapotban fennmaradt lelete. Az ázsiai elefánt ősi rokonának maradványait korábban már több területen, például Észak-Kenyában is megtalálták.

Fisher hozzátette, az Elephas recki legalább kétszer olyan nehéz volt, mint a modern elefántok.

A szaúdi fosszília egy kifejlett bikához tartozott, az élőlény csontjait egy helyi tórendszer finom homokja őrizte meg. A maradványok olyan jó állapotban konzerválódtak, hogy a szakértők azt tervezik, hogy a csontok 3D-s modelljeit online is elérhetővé teszik majd. Fisher úgy véli, az új lelet révén alaposabban tanulmányozhatják a faj csontszerkezetét.

Egyelőre nem került elő olyan régészeti bizonyíték, amely arra utalna, hogy a térségben 500 000 évvel ezelőtt emberek is éltek. Ennek ellenére a csapat bízik abban, hogy még felfedezhetnek rokonainktól származó nyomokat. A korai elefántok és emberek ugyanis hasonló utakat jártak be, amikor elindultak Afrikából a Közel-Kelet, majd Eurázsia felé.

Amikor a közelmúltban azonosított állat elpusztult, az Arab-félsziget egészen másként festett. A pleisztocén bizonyos szakaszaiban a térség flórája és faunája jóval színesebb volt, mint napjainkban.

Fisher csapata augusztus 23-án, a Gerinces Paleontológiai Társaság 2017-es találkozóján ismertette kutatásuk eddigi eredményeit.