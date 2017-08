Ősi emlősök

30 millió éves delfinfajt fedeztek fel

2017.08.25

Fotó: IFL Science

Harmincmillió éves delfinfajt fedeztek fel amerikai kutatók - írja az IFL Science. A tengeri emlősök egy korai oldalágát képviselő élőlényt két koponyamaradvány alapján írták le; a leletek Dél-Karolinából kerültek elő.

A faj amellett, hogy fejlődése során elhagyta a fogait, jelentős testméret-csökkenésen is átesett: nagyjából feleakkora volt, mint egy közönséges palackorrú delfin.

A szakértők szerint az állat nem sokkal azután jelent meg a tengerekben, hogy a fogascetek kialakultak: ebbe az alrendbe tartoznak a mai delfin-, narvál-, disznódelfin-, ámbráscet-, törpe ámbráscet- és csőröscetfélék is. A csoport a cetek egy másik jelentős alrendjéből, a sziláscetekből vált ki.

Az új faj, az Inermorostrum xenops nevet kapta, és sokban eltér napjaink fogascetjeitől.

A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban megjelent tanulmány szerint az állat jellegzetessége a fogak hiánya mellett a tompa, rövid orr volt. Robert Boessenecker, a kutatócsapat vezetője szerint ez lehetett a legfontosabb egyedisége is, ez ugyanis általában azokra a fogascetekre jellemző, amelyek szívással táplálkoznak. Minél kisebb a szájnyílás, annál erősebb a szívóerő.

Az orron futó mély, artériás csatornák is a szívó táplálkozás nyomai. A hatalmas véráramlatok feltehetőleg az élőlény izmos ajkait látták el oxigénnel, ezzel növelve a szippantás erejét. A faj valószínűleg kisebb halakkal, tintahalakkal és egyéb puhatestűekkel táplálkozott.

A koponyaleletek alapján az állat feje kissé lefelé görbült. Ez arra utal, hogy a sekélyebb vizek fenekén úszva echolokáció segítségével azonosította az iszapban megbúvó zsákmányokat. A szakértők szerint emiatt az élőlény orra végén bajusz is nőhetett, amely megkönnyítette a táplálék keresését.

A különös delfin egy méter hosszúra nőhetett meg, így méretében leginkább a veszélyeztetett vaquitákhoz állt közel. Igaz, külső jellemzői miatt egyetlen ma ismert cetfajra sem hasonlított.