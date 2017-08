Aszteroida

Hatalmas aszteroida húz el a Föld mellett szeptember elején

Fotó: NASA

Hatalmas aszteroida halad el a Föld mellett szeptember elején - írja a Space.com. A Florence nevű égitest közel 4,4 kilométer átmérőjű, ez a valaha regisztrált legnagyobb földközelben elhaladó űrszikla.

Szerencsére biztonságos távolságban, 7 millió kilométerre fog elrepülni bolygónk mellett - ami megközelítőleg a Hold-Föld távolság 18-szorosát jelenti.

Paul Chodas, a NASA Földközeli Objektum Kutatóközpontjának munkatársa szerint korábban több kisbolygó is járt már közelebb a Földhöz, mint amennyire a szeptember 1-én érkező Florence fog, igaz, egyik sem volt nagyobb a mostani objektumnál.

Amikor az aszteroida elhalad a közelünkben, a csillagászok radarfelvételeket készíthetnek róla, így az eddigieknél pontosabban megbecsülhetik a méretét, és jobban megismerhetik a felszíni formációit is.

Az égitestet egyébként Florence Nightingale-ről, a modern nővérképzés és betegellátás reformjának elindítójáról nevezték el. A kisbolygót még 1981-ben fedezte fel egy amerikai kutató, Schelte Bus. Az idei szeptember 1-i esemény lesz az aszteroida legközelebbi elhaladása 1890 óta. Az égitest egészen 2500-ig nem is jár majd ilyen közel hozzánk.

A Florence meglehetősen fényes lesz, így akár az amatőr csillagászok is meg tudják majd figyelni szeptember végétől augusztus elejéig. A kisbolygó a Déli Hal, a Bak, a Vízöntő és a Delfin csillagképeken át fog mozogni.