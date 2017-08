Állati

Törpemalac-nevelőket keres az ELTE etológia tanszéke

Kép: ELTE

Az egyetem honlapján tették közzé a felhívást, miszerint minnesotai törpemalac befogadó gazdákat keresnek.



Mint írják, olyan jelentkezőket keresnek, akiket komolyan érdekelnek a törpemalacok, van érzékük állatkölykök neveléséhez, szeretik a kihívásokat, kitartóak és szabadidejük is van.



A leírás szerint a társállatként tartott törpemalacok száma világszerte ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években, hála annak, hogy ezek az állatok tiszták, tanulékonyak, válaszkészek és alkalmazkodóak. De még mindig keveset tudni szociális képességeikről, vagy például arról, hogy mennyire kommunikálnak hatékonyan az emberrel, ezért indul ez a kutatás.



A program lényege, hogy házi kedvencként nevelt törpemalacok vesznek majd részt a családi kutyákkal végzettekhez hasonló etológiai vizsgálatokban. Ehhez azonban az kell, hogy a befogadott malacok minél barátságosabbá és nyitottabbá váljanak. Azaz az emberektől azt várják, hogy segítsenek otthon szocializálni a törpemalacokat.



„A cél az, hogy a malacot társállatként, „kutyaszerűen” tartsa és nevelje a befogadója. Fontos, hogy az állat hozzászokjon a környezetváltozáshoz, sok és sokféle emberrel és akár más állatokkal is találkozzon, megtanuljon odafigyelni az emberi kommunikációs jelzésekre is, tudjon játszani és autóban is nyugodtan utazni. Szeretnénk, ha az állat a szociális ingerekben gazdag környezetben nevelkedés eredményeképpen minél több élethelyzetben nyugodtan, komfortosan érezné magát. Fontos, hogy lehetőleg ne féljen idegen emberektől, állatoktól, tudjon sétálni, ne zavarja a hám és a póráz viselése.”



A törpemalacokat 4-8 hetesen adnák át a befogadóknak, oltva, féregtelenítve, chipelve, tanácsokkal is segítve a közös időt. Amikor a malacok 6 hónaposak lesznek, akkor a befogadó választhat, hogy vagy egy vadasparkba kerülnek, vagy továbbra is maradhatnak addigi otthonukban.



Mint írják, a malacok minden esetben az ELTE Etológia Tanszék tulajdonában maradnak, és kutatócsoport fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, ha a befogadóval egyeztetve úgy ítéli meg, már nem állnak fenn az együttműködést biztosító feltételek, a malacokat visszakérje, és más befogadónál biztosítsa további nevelésüket.