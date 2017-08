Csillagászat

Belekeringett a Nemzetközi Űrállomás a napfogyatkozásba - nem is egyszer

A napfogyatkozás megfigyeléséből nem maradt ki a Nemzetközi Űrállomás (ISS) legénysége sem. Ők a Föld felszíne fölött mintegy 400 km-es magasságban keringenek, 93 percenként egyszer megkerülve bolygónkat. Megörökítették egyrészt a Hold árnyékát, amint az a Földre vetült, másrészt a Napot, miközben egy részét eltakarta a Hold. Azért csak egy részét, mert az űrállomásról a napfogyatkozás nem volt teljes. Ez csak akkor következhetett volna be, ha az ISS véletlenül pont a totalitás sávja fölött repült volna el, ráadásul épp abban az időpontban, amikor az adott helyen földfelszíni megfigyelők is teljes fogyatkozásban gyönyörködhettek. Kárpótlásul viszont három egymás utáni keringés során is részük lehet az élményben, amint a Hold kitakarja a napkorong egy részét. Ezt pedig Joel Kowsky fotós meg is örökítette a Földről.