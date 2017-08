Csillagászat

Mindössze hat ember láthatta élőben azt, amikor a Hold árnyékot vetett a Földre

A napfogyatkozás megfigyeléséből nem maradtak ki a Nemzetközi Űrállomás (ISS) utasai sem. Ők a Föld felszíne fölött mintegy 400 km-es magasságban keringenek, 93 percenként egyszer megkerülve bolygónkat. Lefényképezték egyrészt a Hold árnyékát, amint az a Földre vetül, másrészt a Napot, miközben egy részét eltakarja a Hold. Csodálatos felvételek ezek!

Természetesen nem ez lesz az első eset, hogy űrhajósok napfogyatkozás tanúi lehetnek. Már 1966. november 12-én a Gemini-12 utasai, Lovell és Aldrin bravúros módon fényképezni tudtak egy fogyatkozást. Ilyesmire az elmúlt években is számos alkalom adódott. Teljes fogyatkozást azonban ahogy korábban, úgy most sem kaphatnak lencsevégre. Ez az űrállomás nagy sebessége miatt még akkor is bravúr lenne, ha az ISS pályája olyan szerencsére helyen húzódna, hogy pont keresztezné a Hold kis kiterjedésű árnyékát.