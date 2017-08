Csillagászat

Így nézett ki minden idők leggigászibb napfogyatkozása repülőről

Mintegy 200 millió amerikai nézte a szabadban Oregontól Dél-Karolináig az évszázad napfogyatkozásának nevezett természeti jelenséget. Volt azonban, akik más szemszögből élvezhették...

A napfogyatkozás helyi idő szerint későn délután "lépett ki" az Egyesült Államok területéről, Dél-Karolinánál. A dél-karolinai atomerőműnél ünnepséggel várták a napfogyatkozás-nézőket, ingyen hotdogokat és fagylaltot szolgáltak fel nekik. Közben pedig olyan dalok csendültek fel, mint a Blue Moon vagy a Here Comes the Sun.