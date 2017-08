Musk szerint a mesterséges intelligencia még Észak-Koreánál is veszélyesebb

Elon Musk szerint a mesterséges intelligencia (MI) nagyobb veszélyt jelent az emberiségre nézve, mint az észak-koreai atomfenyegetés. A Tesla-vezér, aki nemrég még Mark Zuckerberggel is vitába keveredett az MI-kutatással kapcsolatban, néhány hete kijelentette: még azelőtt törvényekkel kell szabályozni a gépi intelligenciát, mielőtt késő lenne.

"Jobb, ha komolyan vesszük az MI-biztonságot, mert [a mesterséges intelligencia] jóval nagyobb fenyegetést jelent, mint Észak-Korea" - írta a Twitteren.

If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc