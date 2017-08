Előre a jövőbe!

Repülő autót épít a DeLorean

Fotó: DeLorean Aerospace

Repülő autót épít a DeLorean - írja a Wired. A két pár szárnnyal felszerelt DR-7-et Paul DeLorean, a Vissza a jövőbe-filmekből is ismert autót tervező Paul DeLorean unokaöccse álmodta meg.

A tervek szerint a csodakocsit a függőleges fel- és leszállást lehetővé tévő légcsavarokkal is felszerelik majd. A repülő autót a DeLorean Aerospace nevű vállalat fogja gyártani, amelyet 2012-ben alapított a feltaláló-cégvezető.

A hat méter hosszú, 5,6 méter széles járgány szárnyai behúzhatók lesznek, hogy elférjen egy kisebb garázsban is. Ateljesen elektromos hajtású autó sofőr nélkül is elvezetgeti majd magát - igaz, fluxuskondenzátort sajnos nem építenek bele.