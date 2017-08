Perseidák

Közeleg a hullócsillagok hétvégéje!

A Perseidák az egyik legismertebb, fényes meteorokat és sűrű hullást produkáló meteorraj, amely sok apró porszemcséből áll, ezek a földi légkörben felhevülnek és elégnek, a földfelszínt nem érik el. A Perseidákat Szent Lőrinc könnyeinek is nevezik, a rómaiak által halálra kínzott ókeresztény mártír után, akinek ünnepnapját augusztus 10-én tartja az egyház. A népi hiedelem szerint, ha hullócsillagot látunk kívánjunk valamit, mert ha senkinek nem áruljuk el, akkor a kívánság teljesül egy éven belül.

Idén is augusztus 12-13 körül éri el a csúcspontját a csillaghullás, a menetrend szerint visszatérő meteorok a Swift-Tuttle-üstökös darabkái. Ha kitartóak vagyunk, óránként akár 150 hullócsillagot megszámolhatunk, utoljára 2009-ben volt ilyen sűrű, tavaly nem érte el a százat ez a szám.



Érdemes a csúcs előtti és utáni 1-2 napban is kémlelni az eget, hiszen szinte egész augusztusban jó esély van Perseida-meteorok megfigyelésére.



Ha mégsem bízzuk a véletlenre, pénteken és szombaton leginkább éjfél után érdemes szemlélődni, bár már sötétedés után is láthatóak, a Hold nagyon fényes, így ha eleve fényszennyezett környékről próbáljuk megfigyelni őket, nem lesz túl élvezetes.