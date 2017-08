Paleontológia

Megtalálták a világ valaha élt legnagyobb dinoszauruszát

A kutatók számításai szerint egy kifejlett egyed 62 tonnát nyomott, és a farkával együtt 35 méter hosszú volt. Nagyobb, mint egy kék bálna. 2017.08.09 15:38 ma.hu

Fotó: AP

Minden idők legnagyobb földi állatához tartozhatnak azok a csontok, amelyeket Argentínában fedeztek fel helyi kutatók - írja a New Scientist.

A csontok hat fiatal felnőtt dinoszauruszhoz tartoztak, találni köztük gerinccsontot és bordákat is. Mindegyiket ugyanabban a patagóniai bányában találták, innen kapta az új faj a nevét: Patagotitan mayorum. A kutatók számításai szerint egy kifejlett egyed 62 tonnát nyomott, és a farkával együtt 35 méter hosszú volt.

A New Scientist szerint a világ eddig felfedezett legnagyobb dínója akkora volt, mint hét sorba állított elefánt, két busz vagy egy fél focipálya. Egyúttal a híresen óriási Brachiosaurusnál és napjaink kék bálnájánál is nagyobb volt, ezek ugyanis "csak" harminc méteresek.

A Patagotitan mayorum 100 millió évvel ezelőtt, a Kréta korban élt, és sauropoda volt, akárcsak a Brachiosaurus, az Apatosaurus, vagy a Brontosaurus. Nem egyértelmű, hogy ez az állat volt-e valóban minden idők legnagyobbika, mert egy Argentinosaurus nevű dínónak korábban 80 tonnás testsúlyt kalkuláltak, de a mostani kutatást vezető Jose Carballido, a patagóniai Egidio Feruglio Paleontológiai Múzeum kutatója szerint valójában 10 százalékkal kisebb volt, mint a Patagotitan mayorum.

A kutatók a Proceedings of the Royal Society B szaklapban számoltak be az eredményeikről.