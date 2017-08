Csodálatos természet

Majdnem ezer kilométert repült egy kismadár, hogy megtalálja a párját

Fotó: SWNS

Csaknem ezer kilométert repült Nagy-Britannia felett egy szerelmes kismadár - írja a Metro. Marcel, a lappantyú a párját keresve tette meg ezt a hatalmas távolságot, mozgását azért tudták pontosan nyomon követni, mert jeladót tettek rá a New York-i Egyetem ornitológusai.

Marcel egyelőre sajnos hiába kutatta élete szerelmét, nem találta meg. Doncasterből először Cambridgeshire-be, majd Norfolkba, végül Milton Keynes-be vitt az útja. Ezután tett még egy kört a Shropshire-i Severn Valley felé és Birmingham központját is meglátogatta, mielőtt dolgavégezetlenül elindult volna haza.

Szorítunk neki, hogy párt találjon - annál is inkább, mivel már csak pár hét van hátra a kihalófélben lévő lappantyúk párzási időszakából.

Fotó: Metro

Marcel közel ezer kilométeres odüsszeiája Nagy-Britannia felett.