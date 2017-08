Űrkutatás

Meghívták a NASA-hoz a kisfiút, aki bolygóvédőnek jelentkezett

A 9 éves Jack Davis a "Galaxis őrzőjeként" pályázott az űrkutatási ügynökség álláshirdetésére. A bolygótudományi osztály vezetője személyesen válaszolt neki. 2017.08.08 10:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk profi bolygóvédőt keres a NASA. A különös álláshirdetésre egy 9 éves kisfiú is jelentkezett; mi több, a magát a "Galaxis őrzőjének" tartó Jack Davis választ is kapott az űrügynökségtől - írja az IFL Science.

Fotó: NASA

A kissrác a NASA-nak címzett levelében azt írta, hogy fiatal kora ellenére, több okból is alkalmasnak érzi magát a posztra: például azért, mert a nővére szerint valójában ős is egy idegen. Megemlíti azt is, milyen sok űrlényekkel kapcsolatos filmet és sorozatot látott, illetve azt, hogy elég jó videójátékokban. A legfontosabb erénye azonban az, hogy bőven lesz ideje megtanulni úgy gondolkodni, ahogy egy idegen.

James L. Green, a bolygótudományi osztály igazgatója személyesen válaszolt neki. Mint írta, nagyon örül, hogy egy annyira elkötelezett fiatalember jelentkezésének, mint amilyen Jack Davis. Hozzátette, hogy reméli, Jack szorgalmasan tanul majd, és egy napon valóban a hivatalnak fog dolgozni. Addig is meghívta a NASA-hoz a fiút, hogy nézzen kicsit körbe náluk.