Robotika

Hatalmasat zakózott a Boston Dynamics robotja (videó)

hirdetés

Fotó: Boston Dynamics

Kellemetlen baleset történt júliusban a Boston Dynamics egyik bemutatóján.

A fejlett robotjairól híres amerikai cég a Congress of Future Science and Technology konferencián mutatta be, mit tud eddigi legfejlettebb gépembere, az autonóm mozgásra és egyszerűbb feladatok elvégzésére is alkalmas Atlas.

Egy ideig minden simán ment: Atlas Marc Raibert, a cég vezérigazgatója és egy távirányítású SpotMini robot közreműködésével látványos showt csinált: segítség nélkül tájékozódott, illetve mozgott a színpadon és egy dobozt is fel tudott emelni. Igen ám, csakhogy amikor dolga végeztével el akarta hagyni a rivaldafényt, váratlanul megbotlott egy reflektorban és nagy csörömpöléssel bezuhant a színpad mögé.