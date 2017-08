Őslények

A tudósok először rekonstruálták egy dinoszaurusz színét

Ahogy arról nemrég mi is beszámoltunk, a közelmúltban megtalálták a világ talán legjobb állapotban lévő dinoszaurusz-maradványát. A mumifikálódott őslény fosszíliája olyan jó állapotban maradt meg, hogy még a bőre színét is meg tudták vizsgálni. A dinoszaurusz kültakarójának köszönhetően kiválóan álcázhatta magát, megtévesztve a kréta kor veszélyes ragadozóit - írja a Science Alert.

Caleb Brown, a kanadai Tyrrell Királyi Múzeum munkatársa, az új tanulmány vezető szerzője szerint az, hogy mekkora veszélyben éltek a kréta alatt a hatalmas, erős páncéllal rendelkező állatok, jól szemlélteti, hogy milyen veszedelmes is lehetett a korszak. A múzeum még májusban mutatta be azt a 2011 márciusában felfedezett növényevő dinoszaurusz-maradványt, melyet aztán később remek állapota miatt "dinoszaurusz-múmiaként" kezdtek el emlegetni.

A szakértők az 1300 kilogrammos, 5,5 méter hosszú fajt Borealopelta markmitchellinek nevezték el, utalva a múzeum technikusára, Mark Mitchellre, aki több mint 7000 órát töltött a kövület megtisztításával. Brown szerint a nodosaurus fosszíliája azért lenyűgöző, mert az állat pikkelyei mellett eredeti, háromdimenziós formáját is megőrizte.

"A tudománytörténetben úgy fog fennmaradni, mint az egyik legszebben és legjobban konzerválódott dinoszaurusz-példány - a dinoszauruszok Mona Lisája" - mondta a szakértő.

A nodosaurusok hosszú, sima farokkal, valamint vaskos pikkelyekkel és tüskékkel rendelkeztek. A kutatók úgy vélik, hogy a Borealopelta markmitchelli erős külső páncélja mellett álcázóképességével is igyekezett megvédeni magát a ragadozóktól.

A csapat tömegspektrometriás technikával mutatta ki a lény pikkelyeinek pigmentjeit. A dinoszaurusz testének alsó része világosabb, míg a teteje sötétebb vöröses-barna volt.

Az állatvilágban ma is számtalan élőlényre jellemző a hasi rész világossága, amely az álcázást szolgálja, a jelenséget Thayer törvényének nevezik.

Az álcázási technika felfedezése a dinoszaurusznál kissé meglepő, hiszen a faj jóval nagyobb volt, mint a mai rejtőzködő állatok többsége. Úgy tűnik, hogy a Borealopelta markmitchellire vastag páncélzata ellenére komoly fenyegetést jelentettek a ragadozók.

A kutatók következő célja az, hogy megvizsgálják az élőlény gyomrának tartalmát, hogy következtetni tudjanak táplálkozására. A szakértők abban is bíznak, hogy még alaposabban elemezhetik a dinoszaurusz pikkelyeit.