Szupercuki párducikrek születtek Nyíregyházán

Átestek életük első orvosi vizsgálatán a Nyíregyházi Állatpark egy hónapos perzsa párduc ikrei szerdán. A park még 2009-ben csatlakozott a perzsa párduc tenyésztési programhoz, az ikrek apja is Nyíregyházán született 2014-ben. A faj koordinátora tavaly helyezett ki mellé egy Németországban született nőstényt, a két kölyök 105 napnyi vemhesség után jött a világra.

A ritka nagymacskák jól tűrték a vizsgálatot, amelyen kiderült, hogy egy 2,7 kilogramm súlyú hím és egy 2,5 kilogrammos nőstény egyeddel gazdagodott az állatpark gyűjteménye - mondta Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark osztályvezetője, szóvivője a vizsgálat után az MTI-nek.

A perzsa leopárd a párducok legnagyobb termetű és legritkább alfaja. A Közel-Kelet lakója, Örményország, Törökország, Azerbajdzsán, Grúzia, Üzbegisztán, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Afganisztán területén is megtalálható. Megjelenésére jellemző a világos bunda, viszonylag kisméretű foltokkal. Természetes élőhelyének csúcsragadozója, elsősorban közepes termetű patásokat zsákmányol, de nem veti meg a kis testű emlősöket és a madarakat sem.

A szabad természetben élő állománya erősen megfogyatkozott, elsősorban az orvvadászat és természetesen élőhelyeinek csökkenése miatt, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a veszélyeztetett kategóriába sorolta ezt az alfajt.

Egyedszáma a becslések szerint mindössze 1000-1200, a világ állatkertjeiben mindössze 98 állat él, közülük négy Nyíregyházán látható. Mivel a most született utódok rendkívül jó genetikai állománnyal rendelkeznek, ezért a szakemberek azt szeretnék, ha részt vennének az Európai Akváriumok és Állatkertek által szervezett visszatelepítési programban.