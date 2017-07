Csodálatos természet

Világító cápafajt fedeztek fel

Fotó: IFL Science

Amerikai kutatók új mélytengeri cápafajt azonosítottak - írja az IFL Science. A Hawaii-szigetek északnyugati partjainál, 300 méteres mélység alatt élő Etmopterus lailae a lámpáscápák közé tartozik. Súlya alig 900 gramm, és a többi lámpáscápához hasonlóan képes világítani a sötétben. Ugyan a kutatók egyelőre nem tudják, hogy mi szüksége van a biolumineszcenciára, a legvalószínűbb, hogy álcázáshoz, áldozatai magához csalogatásához, vagy a társak figyelmének felhívásához használja a fényeket.

Stephen Kajiura, a Florida Atlanti Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője szerint megközelítőleg 450 cápafajt ismernek világszerte, így viszonylag ritkán lehet újabb élőlényre bukkanni. A kutató hozzátette, a biodiverzitás nagy része még ismeretlen, így a parányi cápa felfedezése a hatalmas óceánban igen izgalmas a szakértők számára. Kajiura úgy véli, a fajt eddig mérete és mélységi életmódja miatt nem tanulmányozták.

Az Etmopterus lailaet még 17 évvel ezelőtt írták le először. Az élőlényt bemutató tanulmány elbírálásakor azonban az egyik szakértő arra jutott, hogy a cápa egy másik fajhoz tartozik. A csapatnak ezért alapos méréseket kellett végeznie a már ismert lámpáscápákon, hogy bizonyítsák az új állat felfedezését.

"Az új fajt egyedi vonásai és jellemzői valóban elkülönítik a többi lámpáscápától" - mondta Kajiura. Az állatnak többek közt furcsa fejformája, valamint szokatlanul nagy és domború ormánya van. Ennek oka az lehet, hogy a mély sötétjében az élőlény nem támaszkodhat a látására, így kifinomult szaglását használja a táplálék megtalálásához.

A faj másik fontos jellemzője a hasán előre-hátra mozgó lágyéki része, illetve a szintén a hasán található biolumineszcens testrésze. A többi lámpáscápától eltérően az élőlénynek nincsenek pikkelyei az orra alatt, sőt, rokonaihoz képest a foga és csigolyája is kevesebb.

A kutatóknak még a természetben is meg kell figyelnie néhány élő Etmopterus lailaet, ha többet is ki akarnak deríteni a faj életmódjáról.