A kert büszkeségei

Virágzik az indiai lótusz a szegedi egyetemi füvészkertben

hirdetés

Az indiai lótuszok a kert büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában. A zöld levelek és a több száz hatalmas rózsaszín virág szinte beborítja a vízfelületet, de már láthatók a később beérő makkokat tartalmazó zuhanyrózsa vagy darázsfészek formájú terméscsoportok is. A virágokat a látogatók - kedvező időjárás esetén - egészen ősz kezdetéig megcsodálhatják.



Az állomány csaknem egyidős a botanikus kerttel, az első növények az alapítás után néhány esztendővel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából kerültek Szegedre.

MTI/Kelemen Zoltán Gergely

A legenda szerint a Buddhának életet adó növény őshazája Délkelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. A virágok a templomokat díszítik, a víz alatt az iszapban található szárakat rántva fogyasztják, a fiatal hajtásokból és levelekből salátát vagy kompótot készítenek, termését pirítva, kandírozva fogyasztják, a nagyobb leveleket pedig csomagolásra használják.



Az SZTE Füvészkertjében az indiai lótusz csúcsvirágzásához igazítva augusztus 5-én és 6-án tizedik alkalommal szervezik meg a Lótusz napokat. A 17,5 hektáros park növényritkaságai között barangolók számára táncbemutatót szerveznek, amelyre Indiából is érkeznek művészek, és a hangfürdők, meditációs koncertek sem hiányozhatnak a programok közül.

MTI/Kelemen Zoltán Gergely

Az érdeklődők szakemberek vezette túrán ismerkedhetnek Ázsia növényvilágával. Jóga- és harcművészeti bemutatókkal, masszázzsal, henna- és arcfestéssel, kézműves vásárral is várják a látogatókat, akik a rendezvény mandalájának elkészítésébe is bekapcsolódhatnak. A keleti kultúrához elválaszthatatlanul kapcsolódó, testi, lelki feszültségoldó módszerekről, technikákról színvonalas előadások hallhatók, és jó néhány módszer a helyszínen is kipróbálható.



A vendégek bepillantást nyerhetnek a koreai, japán és kínai teázási kultúrába, hallhatnak tradicionális taikobemutatót (japándob), a kínai, tibeti és indonéz tájakat pedig útibeszámolók idézik meg. A látogatók bejárhatják a lótuszos tó szigetét, megpihenhetnek teaházában, ahol az élet folytonosságát jelképező vízesés ad kellemes, nyugtató háttérzenét.