A nándorfehérvári diadalra emlékeznek Szegeden

Ismeretterjesztő előadással, lovagkori hadijátékokkal, táncbemutatókkal, gyermekprogramokkal emlékeznek a nándorfehérvári diadalra a szegedi ferences kolostorban és a rendház szomszédságában, a Mátyás téren a hétvégén.

A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján, 2006-ban a szegedi Ferences Rendház Alsóvárosi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a sajnos nagyszámú nemzeti gyásznapjaink mellett a világraszóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjenek.



1456 nyarán a Kapisztrán Szent János vezetésével dél felé vonuló keresztesek megálltak a szegedi ferences rendház mellett, a mai Mátyás téren, így az Emléknapoknak helyszíne révén közvetlen kapcsolata is van a történelmi eseménnyel.



A programok sora pénteken délután a ferences kolostorban kezdődik, itt ismeretterjesztő előadáson mutatják be, miként őrizték meg a magyarok és a balkáni népek folklórjukban Hunyadi János és Mátyás király emlékét.



Szombaton délelőtt az ünneplők Szeged belvárosában, a Klauzál téren gyülekeznek, majd dobosoktól, zászlóforgatóktól és gólyalábasaktól kísérve az alsóvárosi ferences templomhoz és kolostorhoz vonulnak, ahol kézműves vásár és foglalkozás, zsonglőr játszóház, gyermek lovagi torna, apródiskola, turuljáték-bemutató, íjászoktatás és logikai játékok várják a vendégeket. A látogatók akár karnyújtásnyi közelségből csodálhatják meg az öltözeteket és a fegyvereket, megtapasztalhatják, milyen volt a tábori élet Mátyás korában a fekete sereg számára.

Az Oroszlánszív Lovagrend tagjai hadi- és táncbemutatót, koncerteket tartanak, a gyermeket bábjáték és mese várja, az erős emberek vetélkedőjén eldől, ki lesz Szeged Kinizsije, a programok sorát este tűzzsonglőrök bemutatója zárja.



A Hunyadi János által vezetett keresztény magyar seregek 1456. július 22-én mértek megsemmisítő vereséget II. Mehmed török szultán hadaira. A déli harangszó a keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet. A napot 2011-ben az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.