Gyász

Elhunyt Marjam Mirzakani matematikus, a Fields-érem első női díjazottja

A Stanford Egyetem professzora a rákkal folytatott hosszú küzdelem után szombaton halt meg az Egyesült Államokban. 2017.07.16 17:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Negyven évesen elhunyt Marjam Mirzakani iráni matematikus, az első - és eddig egyetlen - nő, akinek odaítélték a matematika Nobel-díjának is nevezett Fields-érmet - írta a BBC News.



A Stanford Egyetem professzora a rákkal folytatott hosszú küzdelem után szombaton halt meg az Egyesült Államokban.



Marjam Mirzakani 2014-ben az ívelt felületek szimmetriájának kutatásában elért eredményei elismeréseként kapta meg az 1936-ban alapított Fields-érmet, amelyet négyévenként ítél oda a Nemzetközi Matematikai Szövetség kettő-négy, 40 évnél fiatalabb matematikusnak. Nemcsak az első nő, de az első iráni matematikus is volt, aki megkapta az elismerést.



A Stanford elnöke az egyetem honlapján közzétett méltatásában hangsúlyozta, Marjam nagyon korán ment el, de hatása tovább él azon a több ezer nőn keresztül, akiket matematikai és tudományos pályájukon inspirált. "Marjam egy briliáns elméleti matematikus volt, és egy szerény ember, aki ha díjat kapott, csak abban reménykedett, hogy az arra bátoríthat másokat, hogy kövessék a példáját. Mind tudósként, mind példaképként jelentőset és maradandót alkotott. Nagyon fog hiányozni itt a Stanfordon és szerte a világban" - fogalmazott Marc Tessier-Lavigne.



Marjam Mirzakani Teheránban született és ott is szerzett matematikusi diplomát. Fiatalon arról álmodozott, hogy író lesz, de győzött a matematikai problémák megoldása iránti lelkesedése. Az amerikai Harvard Egyetemen doktorált 2004-ben. 2008 óta volt a Stanford Egyetem professzora.