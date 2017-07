Döbbenetes fotókon a Jupiter vörös foltja

Július 10-én haladt át a Jupiter Nagy Vörös Foltja fölött az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Juno űrszondája, amely akkor egy éve állt sikeresen pályára a Naprendszer legnagyobb bolygója körül - közölte a NASA.

Ez volt az emberiség első közeli "találkozása" a Jupiter 16 ezer kilométer széles hatalmas légköri képződményével, amely egy anticiklon a bolygó déli féltekéjén. Létét valószínűleg az ellentétes irányú keleti és nyugati áramlásoknak köszönheti. A tudósok 1830 óta figyelik meg.



"A Nagy Vörös Folt a Jupiter legismertebb jellegzetessége. Ez a hatalmas vihar évszázadok óta dúl a naprendszer legnagyobb bolygóján. Most a Juno és annak felhőkön áthatoló tudományos műszerei alá merül, hogy megnézze, milyen mélyre nyúlnak a gyökerei, hogy segítsen megérteni, mi teszi olyan különlegességé a foltot, és miként működik ez a hatalmas vihar" - közölte a nagy találkozás előtt Scott Bolton, a Juno program egyik vezetője.



A Juno július 10-én, hétfőn közép-európai idő szerint 15.55 perckor került legközelebb a Jupiter középpontjához, ekkor 3500 kilométerre volt a bolygó felhőrétegének tetejétől.



A Juno egy éve, július 4-én állt sikeresen pályára a Jupiter körül. A főként napenergiával működő űrszondát hat éve indították a floridai Cape Canaveralból, fő küldetése, a Jupiter mágneses mezejének felmérése.



A tudósokat különösen az érdekli, mennyi vizet tartalmaz a bolygó, ami döntő fontosságú annak meghatározásában, hogy a Naprendszeren belül hol született.



A Jupiter eredete befolyásolta a többi bolygó kialakulását és pozícióját. A gigászi bolygó tömege másfél-kétszer akkora, mint a Naprendszer többi bolygója együttvéve, ezért úgy vélik, hogy már a nagyságából fakadó tömegvonzás is segíthetett megvédeni a Földet az üstökösök és aszteroidák becsapódásaitól.

Spot spotted! #JunoCam raw images from my #Jupiter #GreatRedSpot flyby are available now. Download, process + share https://t.co/zx6fcc7Fzu pic.twitter.com/NJafDJVVW6